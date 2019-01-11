В Ижевске впервые вывозят снег на самосвалах с большой вместимостью

В столице Удмуртии работают две такие машины.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске для вывоза снег с дорог впервые используют самосвалы с большой вместимостью кузова – 32 кубометра. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На сегодняшний день в столице Удмуртии две такие машины. Они работают на основных городских магистралях только ночью, чтобы не затруднять движение.

Отметим, что ежедневно на содержание дорог в Ижевске выезжают порядка 100 машин: тракторы, комбинированные дорожные машины, самосвалы, фронтальные погрузчики, шнекороторы.

С начала зимнего сезона с территории города вывезено около 136 тыс. кубометров снега, как и в прошлом году.

Напоминаем, что если вам не устраивает качество содержания дорог, то необходимо обратиться в следующие службы:

- Информационно-диспетчерская служба 072, с мобильного телефона - 998-072.

- МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства», телефон 78-72-78.

Все заявки должны быть отработаны в течение суток.