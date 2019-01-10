В Ижевске на улице Оружейника Драгунова может появиться парк

Инициативная группа уже взялась за разработку проекта общественного пространства.

Ижевск. Удмуртия. Новое общественное пространство может появиться в Ижевске. Как сообщается в официальной группе ВКонтакте Ассоциации развития города, парк планируют обустроить в Ленинском районе на улице Оружейника Драгунова (напротив школы № 85).

Проект могут реализовать в 2019 году в рамках создания комфортной городской среды.

15 января инициативная группа проводит рабочую встречу для заинтересованных горожан, представителей власти и бизнеса, где будут рассматривать и обсуждать облик будущего парка.

Воркшоп пройдет с 18:30 до 21:00 в Социально-экономический лицей № 45, улица Новостроительная, 34. Участникам необходимо пройти регистрацию.

