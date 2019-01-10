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В Ижевске на улице Оружейника Драгунова может появиться парк

17:11, 10 января, 2019
Диана Ворончихина
17:11, 10 января, 2019
Диана Ворончихина
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#благоустройство\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#проект\n#парки
Фото: vk.com/argo18
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Инициативная группа уже взялась за разработку проекта общественного пространства.

Ижевск. Удмуртия. Новое общественное пространство может появиться в Ижевске. Как сообщается в официальной группе ВКонтакте Ассоциации развития города, парк планируют обустроить в Ленинском районе на улице Оружейника Драгунова (напротив школы № 85).

Проект могут реализовать в 2019 году в рамках создания комфортной городской среды.

15 января инициативная группа проводит рабочую встречу для заинтересованных горожан, представителей власти и бизнеса, где будут рассматривать и обсуждать облик будущего парка.

Воркшоп пройдет с 18:30 до 21:00 в Социально-экономический лицей № 45, улица Новостроительная, 34. Участникам необходимо пройти регистрацию.

17:11, 10 января, 2019
Диана Ворончихина
875
0
#благоустройство\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#проект\n#парки

 

 

 


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