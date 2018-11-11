Компания, которая должна была обслуживать контейнер для сбора опасных отходов, не выполняла свои обязательства.

Дебёсы. Удмуртия. Свалку градусников и люминесцентных ламп ликвидировали в Дебесском районе. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, компания, с которой власти района заключили контракт на обслуживание контейнера, не выполняла свои обязательства.

«В нарушение требований закона экоконтейнер надлежащим образом не обслуживался, был переполнен, люминесцентные лампы складировались без какой-либо тары на почву», - отмечается в сообщении.

В дело пришлось вмешаться прокурорам, после этого нарушения были устранены.