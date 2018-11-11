Проект благоустройства предполагает изменение рельефа и высадку новых деревьев.

Ижевск. Удмуртия. Ели с Центральной площади Ижевска пересадят в парк Кирова и парк Космонавтов. Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» написал советник главы Удмуртской Республики по вопросам развития городской среды Вячеслав Правдзинский.

«Начался переезд елей, которые росли на Центральной площади и за сохранение которых так ратовали жители близлежащих домов. Проект благоустройства предполагает изменение рельефа и высадку новых деревьев», - отметил Правдзинский.

По его словам, два дерева планируется пересадить в сквер на Центральной площади, большая часть «переедет» в парк Космонавтов, остальные – в парк Кирова.

Напомним, в Ижевске начали масштабный проект по реконструкции площади. До 1 декабря планируется заменить плитку и демонтировать два фонтана.