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Ели с Центральной площади Ижевска пересадят в парк Кирова и парк Космонавтов

13:40, 11 ноября, 2018
Ксения Чернова
13:40, 11 ноября, 2018
Ксения Чернова
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#благоустройство\n#Ижевск\n#экология\n#город\n#Удмуртия
Фото: facebook.com/prawdzinski
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Проект благоустройства предполагает изменение рельефа и высадку новых деревьев.

Ижевск. Удмуртия. Ели с Центральной площади Ижевска пересадят в парк Кирова и парк Космонавтов. Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» написал советник главы Удмуртской Республики по вопросам развития городской среды Вячеслав Правдзинский.

«Начался переезд елей, которые росли на Центральной площади и за сохранение которых так ратовали жители близлежащих домов. Проект благоустройства предполагает изменение рельефа и высадку новых деревьев», - отметил Правдзинский.

По его словам, два дерева планируется пересадить в сквер на Центральной площади, большая часть «переедет» в парк Космонавтов, остальные – в парк Кирова.

Напомним, в Ижевске начали масштабный проект по реконструкции площади. До 1 декабря планируется заменить плитку и демонтировать два фонтана.

13:40, 11 ноября, 2018
Ксения Чернова
900
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#экология\n#город\n#Удмуртия

 

 

 


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