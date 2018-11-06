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В Ижевске пройдёт 81-я экологическая акция «Разделяйка»

16:05, 06 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
16:05, 06 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
208
0
#Ижевск\n#экология\n#Удмуртия\n#мусор
Фото: vk.com/razdelyaika18
208
0

В воскресенье, 11 ноября, акцию посвятят Центру современной драматургии и режиссуры.

Ижевск. Удмуртия. Периодическая экологическая акция «Разделяйка» пройдёт в Ижевске. Как сообщили организаторы, активисты сообщества «Зелёный паровоз», мероприятие пройдёт в 81-й раз.

Отмечается, что эту акцию эко-активисты посвятили Центру современной драматургии и режиссуры. Напомним, осенью театр Les Partisans и все резиденты ЦСДР получили просторное помещение в «Летнем саду» Ижевска.

«Зелёный паровоз» заявил, что решительно настроен, и призывает жителей города внести вклад в создание новой театральной площадки:

11 ноября с 13:00 до 15:00

Парковка между I корпусом УдГУ и ледовым дворцом «Ижсталь».

Сцена 1. Сбор макулатуры в пользу ремонта в театре: чем толще пачка газет, тем крепче пол.

Сцена 2. Экомешочки и другие экотовары бороздят просторы Большого театра. Прибыль от процесса укрепляет лаги паркета.

16:05, 06 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
208
0
#Ижевск\n#экология\n#Удмуртия\n#мусор

 

 

 


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