Лесопосадку на улице Оружейника Драгунова в Ижевске благоустроят в следующем году

Сколько денег на это потребуется – не уточняется.

Ижевск. Удмуртия. Лесопосадку у водоема на улице Оружейника Драгунова в Ижевске благоустроят в следующем году. Об этом на своей странице в соцсети Инстаграм рассказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

«Ленинский район, улица Оружейника Драгунова, парк загажен, не убирается. Мусор, невероятно. Олег Николаевич Бекмеметьев (глава Ижевска – Прим.ред), у нас с тобой очень много работы», - рассказал руководитель региона в «сторис».





Александр Бречалов отметил, что территория вошла в список объектов, которые планируется привести в порядок по программе формирования комфортной городской среды. Сколько денег на это потребуется – не уточняется.