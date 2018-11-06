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Лесопосадку на улице Оружейника Драгунова в Ижевске благоустроят в следующем году

15:35, 06 ноября, 2018
15:35, 06 ноября, 2018
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#благоустройство\n#интернет\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#Александр Бречалов
Фото: instagram.com/brechalov
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Сколько денег на это потребуется – не уточняется.

Ижевск. Удмуртия. Лесопосадку у водоема на улице Оружейника Драгунова в Ижевске благоустроят в следующем году. Об этом на своей странице в соцсети Инстаграм рассказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

«Ленинский район, улица Оружейника Драгунова, парк загажен, не убирается. Мусор, невероятно. Олег Николаевич Бекмеметьев (глава Ижевска – Прим.ред), у нас с тобой очень много работы», - рассказал руководитель региона в «сторис».

улица Оружейника Драгунова.jpg

Александр Бречалов отметил, что территория вошла в список объектов, которые планируется привести в порядок по программе формирования комфортной городской среды. Сколько денег на это потребуется – не уточняется.

15:35, 06 ноября, 2018
1199
0
#благоустройство\n#интернет\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#Александр Бречалов

 

 

 


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