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В Ижевске завершено благоустройство первых дворов

17:01, 05 сентября, 2018
17:01, 05 сентября, 2018
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#благоустройство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#ремонт
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
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5 сентября были приняты два двора по улице Спортивная, 27 и улице Сабурова, 71.

Ижевск. Удмуртия. В Устиновском районе Ижевска завершаются работы по благоустройству придомовых территорий, которые выполняются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

5 сентября комиссионно были приняты два двора по улице Спортивная, 27 и улице Сабурова, 71. Ранее здесь были проведены лабораторные испытания уложенного асфальта, и сегодня после проведения визуального осмотра представителями собственников многоквартирных домов подписаны акты приемки выполненных работ.

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Во дворе дома № 27 по улице Спортивная было демонтировано изношенное покрытие, проведено щебенение, на 260 кв. м внутридомовой дороги уложен новый асфальт, заасфальтированы 43 кв. м тротуаров, еще 80 кв. м отведены для парковки, установлены бордюры.

Почти 130 погонных метров нового бордюрного камня появились и во дворе дома № 71 по улице Сабурова, заасфальтированы 320 кв. м дорожного покрытия на придомовой территории, обустроена парковка площадью 600 кв. м.

«В Устиновском и Ленинском районах работы по благоустройству дворов уже завершаются. Выполнена основная, самая трудоемкая часть работ - демонтаж старого покрытия, щебенение и обустройство новых бордюров. Осталось закончить асфальтирование и установить малые архитектурные формы», - отметил начальник Управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Александр Килин.

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Напомним, что в этом году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Ижевске благоустраиваются 36 придомовых территорий (Индустриальный район - 9, Ленинский район - 7, Октябрьский район - 6, Первомайский район - 7, Устиновский район - 7). В этих дворах появится новое асфальтовое покрытие, парковки, будут установлены малые архитектурные формы, оборудованы игровые и спортивные площадки.

Подробнее - на сайте города Ижевска izh.ru.

17:01, 05 сентября, 2018
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#благоустройство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#ремонт

 

 

 


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