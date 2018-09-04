Дополнительное здание детского сада открыли в Устиновском районе Ижевска

Новый корпус рассчитан на 220 мест.

Ижевск. Удмуртия. В Устиновском районе Ижевске открыли дополнительное здание детского сада №259. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета в понедельник, 3 сентября.

Здание рассчитано на 220 мест и построено по федеральной целевой программе «Жилище» при поддержке федерального и регионального бюджетов. На первом этаже расположили младшие группы с отдельными входами, медкабинет и пищеблок. На втором - младшие и средние группы, музыкальный зал и кабинет психолога. На третьем - старшие и подготовительные группы, спортзал, методический кабинет, изостудия. На территории детсада расположены 12 прогулочных участков с кирпичными верандами, песочницами и игровым оборудованием.

Как отметил и.о. главы Ижевска Сергей Задорожный, детсад был необходим для того, чтобы снять остроту вопроса с обеспеченностью местами в дошкольных учреждениях в шаговой доступности.

«В городе постепенно решаются вопросы с обеспечением юных ижевчан доступным дошкольным образованием. Строятся новые детские сады, создаются дополнительные места в существующих дошкольных учреждениях. В этом году планируем завершить строительство детского сада по улице Баранова в Ленинском районе. Дошкольные учреждения в ближайшие годы будут появляться во всех районах новостроек», - отметил Задорожный.

«Открытия этого детского сада, светлого, яркого, красивого, с нетерпением ждали все молодые семьи, живущие в микрорайоне. Дошкольное учреждение будут посещать дети от 1,5 до 6 лет. У нас сформирован профессиональный молодой коллектив, детям будет у нас интересно», - рассказала заведующая детсадом Татьяна Романова.