В Сарапуле после вмешательства прокуратуры ликвидировали три свалки ТБО

На территории муниципалитета осталось еще несколько мест, в которых незаконно складировали мусор.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле после вмешательства прокуратуры ликвидировали три несанкционированные свалки ТБО. На территории муниципалитета осталось еще несколько мест, в которых незаконно складировали мусор, говорится в сообщении надзорного ведомства.

«В связи с выявленными нарушениями закона прокурором города в адрес главы города внесено представление об устранении нарушений. Ликвидировано три несанкционированных свалки твердых бытовых отходов», - говорится в сообщении.

Всего было выявлено восемь таких объектов. В Сарапульский городской суд предъявили иск о понуждении администрации ликвидировать оставшиеся свалки.