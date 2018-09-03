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В Сарапуле после вмешательства прокуратуры ликвидировали три свалки ТБО

13:30, 03 сентября, 2018
Георгий Поветкин
13:30, 03 сентября, 2018
Георгий Поветкин
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#свалки
Фото: pixabay.com
203
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На территории муниципалитета осталось еще несколько мест, в которых незаконно складировали мусор.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле после вмешательства прокуратуры ликвидировали три несанкционированные свалки ТБО. На территории муниципалитета осталось еще несколько мест, в которых незаконно складировали мусор, говорится в сообщении надзорного ведомства.

«В связи с выявленными нарушениями закона прокурором города в адрес главы города внесено представление об устранении нарушений. Ликвидировано три несанкционированных свалки твердых бытовых отходов», - говорится в сообщении.

Всего было выявлено восемь таких объектов. В Сарапульский городской суд предъявили иск о понуждении администрации ликвидировать оставшиеся свалки.

13:30, 03 сентября, 2018
Георгий Поветкин
203
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#свалки

 

 

 


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