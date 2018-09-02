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5 км дорог отремонтировали в Камбарке

17:00, 02 сентября, 2018
Дарья Саушина
17:00, 02 сентября, 2018
Дарья Саушина
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#дороги\n#Камбарка\n#финансы и деньги
Фото: Региональный офис проекта БКД
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Отремонтировать здесь дороги удалось благодаря экономии на торгах.

Камбарка. Удмуртия. За месяц в Камбарке отремонтировали все дорогие, попавшие в список по программе «Безопасные и качественные дороги». Как сообщает региональный офис федерального проекта, изначально Камбарки не было в плане. Сделать здесь дороги удалось благодаря экономии 30 млн рублей на торгах по Ижевску.

Всего удалось привести в порядок 8 участков: улица Карла Маркса, Манохина, в/б 136, два участка улицы Азина (от Карла Маркса до Ленина и от Первомайской до Гоголя), Озерная, Советская и Суворова.

Всего месяц потребовался дорожникам, чтобы выполнить весь запланированный объем работ. На объектах работало 4 бригады, 20 самосвалов, 6 катков и 2 асфальтоукладчика. В процессе ремонта уложено около 3000 тонн щебня и 5 500 тонн асфальтобетонной смеси.  Общая протяженность отремонтированных в Камбарке дорог составила 5 км.

«В городе Камбарке нет непроезжих дорог, - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев, подводя итоги осмотра. – Но еще остались улицы, находящиеся в ненормативном состоянии. Тем не менее, на сегодняшний день именно магистральные дороги, которые у  них   являются   транзитными – на Пермский край, на Башкирию – отремонтированы, и обеспечивают комфортный проезд».

 

17:00, 02 сентября, 2018
Дарья Саушина
299
0
#дороги\n#Камбарка\n#финансы и деньги

 

 

 


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