play
pause
  • $ 68.04 ↓
  • € 79.5 ↓

В Глазове стартовал ремонт дворов по федеральной программе

12:02, 02 сентября, 2018
Дарья Саушина
12:02, 02 сентября, 2018
Дарья Саушина
213
0
#благоустройство\n#Глазов\n#финансы и деньги
Фото: @arzik2
213
0

В этом году планируется отремонтировать шесть дворов.

Глазов. Удмуртия. В последние дни лета в Глазове начался ремонт дворов по программе «Комфортная городская среда». Как сообщает пресс-служба администрации города, всего в этом году планируется благоустроить шесть дворов. Первый из них – возле домов №45 и 45а по улице Драгунова.

Конкурс на благоустройство выиграло ижевское ООО «Милена». Контролировать качество работ будут и жители – работы не будут принимать без подписи представителя собственников.

В этом году на ремонт дворов в Глазове выделено около 14 млн рублей. 90% этой суммы — средства федерального и регионального бюджетов, 5% вносит городской бюджет, и 5% — собственники жилья. Жители 12 домов, территория которых будет благоустроена в этом году, получили платежные квитанции.

Помимо двора на Драгунова, новые площадки получат жители домов на пр. Монтажников, 2; ул. Кирова, 8А, 10В, 15 и 56; ул. Короленко, 10; ул. Пехтина, 4А и 14; ул. Республиканская, 29, ул. Школьная, 26.

12:02, 02 сентября, 2018
Дарья Саушина
213
0
#благоустройство\n#Глазов\n#финансы и деньги

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

«Ижавиа» и «РусЛайн» резко снизили цены на билеты после появления в Удмуртии «Аэрофлота»

09:30, 30 августа, 2018
14558

Появились цены на рейсы «Аэрофлота» по маршруту Ижевск-Москва-Ижевск

11224
12:29, 29 августа, 2018

В Удмуртии водитель «Лексуса» насмерть сбил пешехода и скрылся

8632
13:40, 27 августа, 2018

МВД Удмуртии возглавил полковник Алексей Попов

7929
19:31, 28 августа, 2018

Следователи Удмуртии проверят сообщение о внутриутробной смерти ребенка в Ижевске

6268
15:35, 29 августа, 2018

В Сочи после посадки загорелся самолет авиакомпании «Ютэйр» с пассажирами на борту

10:15, 01 сентября, 2018
2402

Четырех российских биатлонистов поймали на допинге

2272
16:50, 30 августа, 2018

Ростуризм уточнил количество пострадавших россиян в ДТП в Турции

2004
12:50, 29 августа, 2018

Генпрокуратура прокомментировала арест дочери бывшего главы УФМС Чечни

1945
19:00, 29 августа, 2018

Бывший вице-губернатор Курской области получил 2 года строгого режима за взятку в виде гаража

1892
15:30, 27 августа, 2018

На борту самолета Детройт – Париж ввели режим ЧС

12:40, 31 августа, 2018
8001

В Австралии на лодку рыбаков напал крокодил

4185
18:20, 28 августа, 2018

Олимпийский чемпион из Германии Кристиан Шенк признался в употреблении допинга

1884
10:30, 29 августа, 2018

Украина подготовила пакет документов для денонсации договора о дружбе с Россией

1797
19:00, 30 августа, 2018

Новые антироссийские санкции США вступили в силу

1791
10:52, 27 августа, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

31 августа, 2018

Педагога детской телестудии в Глазове подозревают в педофилии

31 августа, 2018

Львята Алангасар, Ядыгар и Мардан родились в зоопарке Удмуртии

31 августа, 2018