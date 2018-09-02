В Глазове стартовал ремонт дворов по федеральной программе

В этом году планируется отремонтировать шесть дворов.

Глазов. Удмуртия. В последние дни лета в Глазове начался ремонт дворов по программе «Комфортная городская среда». Как сообщает пресс-служба администрации города, всего в этом году планируется благоустроить шесть дворов. Первый из них – возле домов №45 и 45а по улице Драгунова.

Конкурс на благоустройство выиграло ижевское ООО «Милена». Контролировать качество работ будут и жители – работы не будут принимать без подписи представителя собственников.

В этом году на ремонт дворов в Глазове выделено около 14 млн рублей. 90% этой суммы — средства федерального и регионального бюджетов, 5% вносит городской бюджет, и 5% — собственники жилья. Жители 12 домов, территория которых будет благоустроена в этом году, получили платежные квитанции.

Помимо двора на Драгунова, новые площадки получат жители домов на пр. Монтажников, 2; ул. Кирова, 8А, 10В, 15 и 56; ул. Короленко, 10; ул. Пехтина, 4А и 14; ул. Республиканская, 29, ул. Школьная, 26.