В Ижевске к парадельфийским играм отремонтируют несколько тротуаров

Также благоустроят территории, на которых пройдут мероприятия.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ко вторым международным парадельфийским играм отремонтируют тротуары и благоустроят несколько площадок. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Планируется провести ремонтные работы на следующих объектах:

- на улице Советская от Русского драмтеатра до здания №73 по улице Максима Горького;

- на улице Пушкинская - подход к остановке общественного транспорта «Улица Кирова»;

- на улице Кирова от улицы Пушкинская до Музея изобразительных искусств;

- на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса;

- на улице Красноармейская от улицы Советская до автовокзала;

- на улице Вадима Сивкова от улицы Бородина до Центральной площади;

- на улице Майская от улицы Пушкинская до улицы Карла Маркса.

Также будут благоустроены территории, прилегающие к Русскому драмтеатру, Национальному театру, Национальному центру декоративно-прикладного искусства и ремесел, Государственному цирку Удмуртии, Республиканскому музыкальному колледжу и Театру кукол, Театру оперы и балета. Светофоры, которые находятся возле этих объектов, планируется оборудовать системами речевого и звукового сопровождения.

Напомним, что парадельфийские игры пройдут в Ижевске с 11 по 17 ноября. Планируется, что в Ижевск приедут более 1500 участников из российских регионов и зарубежных стран.

Парадельфийские игры - это специальные творческие состязания в области культуры и искусства, в которых принимают участие люди с инвалидностью. Выступления участников будут проходить по 8 номинациям: изобразительное искусство, аудио­визуальное искусство, театральное искусство, музыкальное искусство, хореографическое искусство, литература, жестовая песня, цирковое искусство.