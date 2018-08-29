В Ижевске дорожники завершили ремонт переулка Широкий

Обновлен участок от улицы Максима Горького до пересечения с улицей Пушкинская.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершили ремонт переулка Широкий в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Как сообщает ДП «Ижевское», полностью обновлено дорожное полотно на участке от улицы Максима Горького до пересечения с улицей Пушкинская.

«Демонтирован слой старого асфальтового покрытия, уложен выравнивающий слой асфальтобетона, произведен ремонт 45 колодцев. Завершающим аккордом стала укладка верхнего слоя дорожного покрытия из щебено-мастичного асфальтобетона (ЩМА 15) с полимерно-битумным вяжущим (ПБВ). Общая площадь отремонтированного дорожного покрытия пер. Широкий составила 6 300 кв. м», - говорится в сообщении.