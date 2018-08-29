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В Ижевске дорожники завершили ремонт переулка Широкий

10:07, 29 августа, 2018
Диана Ворончихина
10:07, 29 августа, 2018
Диана Ворончихина
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#ремонт
Фото: vk.com/Дорожное предприятие "Ижевское"
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Обновлен участок от улицы Максима Горького до пересечения с улицей Пушкинская.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершили ремонт переулка Широкий в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Как сообщает ДП «Ижевское», полностью обновлено дорожное полотно на участке от улицы Максима Горького до пересечения с улицей Пушкинская.

«Демонтирован слой старого асфальтового покрытия, уложен выравнивающий слой асфальтобетона, произведен ремонт 45 колодцев. Завершающим аккордом стала укладка верхнего слоя дорожного покрытия из щебено-мастичного асфальтобетона (ЩМА 15) с полимерно-битумным вяжущим (ПБВ). Общая площадь отремонтированного дорожного покрытия пер. Широкий составила 6 300 кв. м», - говорится в сообщении.  

10:07, 29 августа, 2018
Диана Ворончихина
130
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#ремонт

 

 

 


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