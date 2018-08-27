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Горячую воду в большинство домов Ижевска планируют вернуть до конца августа

14:55, 27 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
14:55, 27 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
441
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#горячая вода\n#отопление\n#ремонт
441
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Около 100 домов и зданий в городе остаются отключёнными от ГВС.

Ижевск. Удмуртия. Плановые гидравлические испытания теплосетей Ижевска в рамках подготовки к отопительному сезону 2018-2019 года выполнило ООО «УКС». Об этом сообщили на сайте компании в понедельник, 27 августа.

В конце прошлой недели специалисты компании провели последние этапы опрессовок магистральных и квартальных трубопроводов. С мая по август проверили повышенным давлением 228 км магистральных трубопроводов и 576 км квартальных теплотрасс города.

Отметим, что за время ремонтной кампании выявили и устранили 230 повреждений на магистральных теплосетях, 350 - на квартальных сетях отопления. В ходе этих работ энергетики заменили 5,8 км трубопроводов на изношенных участках теплотрасс.

На сегодняшний день порывы, обнаруженные в ходе испытаний и влияющие на горячее водоснабжение абонентов, отремонтированы. Вместе с тем около 100 домов и зданий остаются отключенными от ресурса ГВС в связи с реконструкцией теплосетей и ЦТП. Работы на большей части данных объектов планируется завершить до 31 августа.

14:55, 27 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
441
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#горячая вода\n#отопление\n#ремонт

 

 

 


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