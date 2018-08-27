84,7% объектов городского хозяйства в Ижевске готовы к отопительному сезону

Об этом рассказал и.о. главы города Сергей Задорожный.

Ижевск. Удмуртия. Почти 85% объектов городского хозяйства в Ижевске готовы к отопительному сезону. Об этом рассказал и.о. главы города Сергей Задорожный на заседании правительства Удмуртии.

«84,7% общий процент готовности объектов городского хозяйства. Несмотря на те жесткие сроки, мы идем в плане», - сказал Задорожный.

По его словам, на сегодняшний день в администрации не видят критических оснований, которые бы говорили о том, что какие-либо объекты не будут подготовлены к отопительному сезону.