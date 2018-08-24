Пять не готовых к отопительному сезону ТСЖ выявила прокуратура в Ижевске

График запуска отопления в многоквартирных домах Октябрьского района может быть сорван.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Октябрьского района Ижевска проверила соблюдение законодательства в ходе подготовки жилых зданий к отопительному сезону 2018-2019. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Отметим, что согласно существующим правилам испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления должны производиться организацией, обслуживающей жилой фонд, ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, а также перед началом отопительного периода после окончания ремонта.

ТСЖ в Ижевске обязаны до 1 сентября закончить мероприятия по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период внутридомовой системы отопления. Вместе с тем прокуратура установила, что пять ТСЖ в Октябрьском районе города промывку и опрессовку системы отопления до сих пор не произвели: ТСЖ «К.Маркса, 208», ТСН «Комфорт», ТСЖ «Пушкинская, 204», ТСЖ «Дом на школьной», ТСЖ «Пушкинская, 200».

Таким образом, есть объективные основания полагать, что в случае непринятия этими организациями оперативных мер по проведению промывки и опрессовки внутридомовых сетей, запуск отопления в многоквартирных домах может сорваться.

Прокурор района направил пяти председателям ТСЖ предостережение о недопустимости нарушения закона.