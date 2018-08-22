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День государственного флага России пройдёт в Ижевске 22 августа

10:15, 22 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
10:15, 22 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Флаг\n#праздники
Фото: susanin.news
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Праздничное шествие стартует на Центральной площади в 17:00.

Ижевск. Удмуртия. Праздничные мероприятия в честь Дня государственного флага России пройдут в Ижевске в среду, 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

В 17:00 начнётся республиканская акции «Эстафета Флага Российской Федерации». Её участники торжественно пройдут от светодиодного экрана на Центральной площади до монумента «Навеки с Россией». Главный символ страны понесут почётные граждане Ижевска.

В 17:30 у монумента «Навеки с Россией» начнётся концерт с участием творческих коллективов города. Также здесь будут работать интерактивные площадки и пройдут мастер-классы по изготовлению воздушного змея, блиц-викторина «Что мы знаем о Российском флаге?» и другие праздничные мероприятия.

С 18:30 до 22:00 пройдёт дискотека «3 COLOR PARTY».

В 16:00 начнутся праздничные мероприятия перед зданием Национальной библиотеки Удмуртии, где жителей ждут декламация стихов о флаге, мастер-классы, викторина и книжная выставка.

Также в Ижевске 22 августа завершится интернет-акция «Твой Триколор», в рамках которой участникам необходимо выкладывать в соцсети фотографии с флагом России.

10:15, 22 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
214
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Флаг\n#праздники

 

 

 


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