Мероприятие пройдет 19 августа.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на территории аэродрома «Пирогово» отпразднуют День воздушного флота России. Мероприятие пройдет 19 августа, сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

Откроется мероприятие торжественным митингом в 11:00. Во время праздника в небо поднимется самолет АН-2. Также гостей праздника ждут выставка военной техники, авиамоделей. Пройдут показательные выступления по авиамодельному спорту с элементами воздушного боя, парапланерному спорту, концертная программа.

Завершат мероприятия показательные выступления по рукопашному бою и дефиле со стрелковым оружием воспитанников Школы юных летчиков.

Программа праздничных мероприятий:

- 11:00-14:30 - выставка военной техники, аваиамоделей и экспонатов с раскопок

боевых действий;

- 11:00-11:30 - торжественный митинг и открытие праздничных мероприятий;

- 11:30-11:45 - показательные выступления по авиамодельному спорту с

элементами воздушного боя (радиоуправляемые и кортовые модели);

- 11:45-13:00 - показательные выступления по парапланерному спорту;

- 13:00-14:30 - концертная программа;

- 14:30-15:00 - закрытие праздничных мероприятий, показательные выступления по рукопашному бою и дефиле со стрелковым оружием.