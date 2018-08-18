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В Ижевске на территории аэродрома «Пирогово» отпразднуют День воздушного флота

16:55, 18 августа, 2018
Георгий Поветкин
16:55, 18 августа, 2018
Георгий Поветкин
279
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздники\n#флот
Фото: vk.com/izh_aero
279
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Мероприятие пройдет 19 августа.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на территории аэродрома «Пирогово» отпразднуют День воздушного флота России. Мероприятие пройдет 19 августа, сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

Откроется мероприятие торжественным митингом в 11:00. Во время праздника в небо поднимется самолет АН-2. Также гостей праздника ждут выставка военной техники, авиамоделей. Пройдут показательные выступления по авиамодельному спорту с элементами воздушного боя, парапланерному спорту, концертная программа.

Завершат мероприятия показательные выступления по рукопашному бою и дефиле со стрелковым оружием воспитанников Школы юных летчиков.

Программа праздничных мероприятий:

- 11:00-14:30 - выставка военной техники, аваиамоделей и экспонатов с раскопок

боевых действий;

- 11:00-11:30 - торжественный митинг и открытие праздничных мероприятий;

- 11:30-11:45 - показательные выступления по авиамодельному спорту с

элементами воздушного боя (радиоуправляемые и кортовые модели);

- 11:45-13:00 - показательные выступления по парапланерному спорту;

- 13:00-14:30 - концертная программа;

- 14:30-15:00 - закрытие праздничных мероприятий, показательные выступления по рукопашному бою и дефиле со стрелковым оружием.

16:55, 18 августа, 2018
Георгий Поветкин
279
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздники\n#флот

 

 

 


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