Мероприятие пройдет 19 августа.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на территории аэродрома «Пирогово» отпразднуют День воздушного флота России. Мероприятие пройдет 19 августа, сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.
Откроется мероприятие торжественным митингом в 11:00. Во время праздника в небо поднимется самолет АН-2. Также гостей праздника ждут выставка военной техники, авиамоделей. Пройдут показательные выступления по авиамодельному спорту с элементами воздушного боя, парапланерному спорту, концертная программа.
Завершат мероприятия показательные выступления по рукопашному бою и дефиле со стрелковым оружием воспитанников Школы юных летчиков.
Программа праздничных мероприятий:
- 11:00-14:30 - выставка военной техники, аваиамоделей и экспонатов с раскопок
боевых действий;
- 11:00-11:30 - торжественный митинг и открытие праздничных мероприятий;
- 11:30-11:45 - показательные выступления по авиамодельному спорту с
элементами воздушного боя (радиоуправляемые и кортовые модели);
- 11:45-13:00 - показательные выступления по парапланерному спорту;
- 13:00-14:30 - концертная программа;
- 14:30-15:00 - закрытие праздничных мероприятий, показательные выступления по рукопашному бою и дефиле со стрелковым оружием.