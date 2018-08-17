Движение транспорта временно ограничат на улице Максима Горького в Ижевске

18 и 19 августа там проведут ремонт магистральных теплосетей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске временно ограничат движение транспорта на улице Максима Горького. Как сообщает пресс-служба администрации города, в районе дома № 152 будут ремонтировать магистральные теплосети.

Работы проведут с 23:00 18 августа до 05:00 19 августа.

Напомним, ранее сообщалось, что движение 6 и 9 маршрутов троллейбуса закроется на время ремонта, но по последней информации от ИжГЭТ изменений в расписании не будет. Троллейбусы будут следовать по распианию выходного дня.