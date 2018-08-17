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В Ижевске отремонтировали два участка улицы Баранова

12:59, 17 августа, 2018
Диана Ворончихина
12:59, 17 августа, 2018
Диана Ворончихина
784
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#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#дороги Удмуртии\n#ремонт
Фото: vk.com/Дорожное предприятие "Ижевское"
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Дорожное покрытие обновили на отрезках от улицы 15-я до улицы Новошестнадцатая и от улицы Шевченко до улицы городок Машиностроителей.

Ижевск. Удмуртия. Два участка дороги на улице Баранова отремонтировали по программе «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает Дорожное предприятие «Ижевское» ВКонтакте.

Покрытие обновили на следующих отрезках: от улицы 15-я до улицы Новошестнадцатая и от улицы Шевченко до улицы городок Машиностроителей.

«На объекте было проведено фрезерование изношенного дорожного покрытия, уложен выравнивающий слой асфальтобетона, произведен ремонт 22 колодцев. Верхний слой дорожной одежды выполнен с применением щебено-мастичного асфальтобетона (ЩМА 15) с полимерно-битумным вяжущим (ПБВ)», - говорится в сообщении.

Обочины дороги укреплены асфальтовой крошкой, которая осталась от фрезеровальных работ. Общая площадь отремонтированного дорожного покрытия улице Баранова составила 9 тыс. кв. м.

Напомним, что всего в этом году в рамках федерального проекта в Ижевске отремонтируют 43 объекта. Работы должны быть завершены до конца августа.

12:59, 17 августа, 2018
Диана Ворончихина
784
0
#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#дороги Удмуртии\n#ремонт

 

 

 


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