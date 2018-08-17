В Ижевске отремонтировали два участка улицы Баранова

Дорожное покрытие обновили на отрезках от улицы 15-я до улицы Новошестнадцатая и от улицы Шевченко до улицы городок Машиностроителей.

Ижевск. Удмуртия. Два участка дороги на улице Баранова отремонтировали по программе «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает Дорожное предприятие «Ижевское» ВКонтакте.

Покрытие обновили на следующих отрезках: от улицы 15-я до улицы Новошестнадцатая и от улицы Шевченко до улицы городок Машиностроителей.

«На объекте было проведено фрезерование изношенного дорожного покрытия, уложен выравнивающий слой асфальтобетона, произведен ремонт 22 колодцев. Верхний слой дорожной одежды выполнен с применением щебено-мастичного асфальтобетона (ЩМА 15) с полимерно-битумным вяжущим (ПБВ)», - говорится в сообщении.

Обочины дороги укреплены асфальтовой крошкой, которая осталась от фрезеровальных работ. Общая площадь отремонтированного дорожного покрытия улице Баранова составила 9 тыс. кв. м.

Напомним, что всего в этом году в рамках федерального проекта в Ижевске отремонтируют 43 объекта. Работы должны быть завершены до конца августа.