Отключения планируется провести поочередно, объекты не будут работать от 5 до 20 минут.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске временно отключат 20 светофоров. Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии, работы будут проводиться в четверг, 16 августа.

Отключения планируется провести поочередно, объекты не будут работать от 5 до 20 минут.

Список светофорных объектов:

1. 40 лет Победы – Первомайская;

2. 40 лет Победы – Т. Барамзиной;

3. 9-е Января – Цветочная;

4. Автозаводская – пер. Копровый;

5. В. Шоссе – поворот на СХВ;

6. В. Шоссе – Школьная;

7. В. Шоссе – Трамвайное кольцо;

8. В. Шоссе – ост. «Спорт парк «Семья»»;

9. Ворошилова – ост. «Мебель»;

10. Ворошилова –Салютовская;

11. В. Шоссе, у д. № 180;

12. Гагарина – Московская;

13. Гагарина, у д. № 27;

14. Дерябина – Южная Набережная;

15. Дзержинского – Буммашевская;

16. Областная –Кирпичная;

17. Кирова-Шевченко;

18. Ленина, у ост. «Радиотехника»;

19. Молодежная – пр. Калашникова;

20. Петрова, ост. 4-й микрорайон.

Сотрудники ГИБДД просят быть особо внимательными и заранее снижать скорость при подъезде к указанным светофорам и руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков:

- на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения. На таких перекрестках трамвай имеет преимущество перед безрельсовыми транспортными средствами, движущимися в попутном или встречном направлении по равнозначной дороге, независимо от направления его движения;

- в случае, когда главная дорога на перекрестке меняет направление, водители, движущиеся по главной дороге, должны руководствоваться между собой правилами проезда перекрестков равнозначных дорог. Этими же правилами должны руководствоваться водители, движущиеся по второстепенным дорогам;

- при повороте налево или развороте водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге со встречного направления прямо или направо. Этим же правилом должны руководствоваться между собой водители трамваев.