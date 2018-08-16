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В Ижевске рядом с «Гуманитарным лицеем» после вмешательства прокуратуры начали установку светофора

13:55, 16 августа, 2018
Георгий Поветкин
13:55, 16 августа, 2018
Георгий Поветкин
223
0
#безопасность\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#светофор
Фото: @arzik2
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Также рядом с учебным заведением будут установлен искусственные неровности.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске рядом с «Гуманитарным лицеем» после вмешательства прокуратуры начали установку светофора и искусственных неровностей. Об том сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Их отсутствие «создавало угрозу жизни и здоровья жителей города, в том числе, учащихся Гуманитарного лицея, кроме того, являются причиной роста аварийности на дорогах».

Отмечается также, что по результатам проверок были выявлены плохие участки дорог по улицам Дзержинского, Буммашевская, Владивостокская и 9 Января.

13:55, 16 августа, 2018
Георгий Поветкин
223
0
#безопасность\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#светофор

 

 

 


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