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Глазов может выиграть 10 млн рублей на развитие города

14:23, 15 августа, 2018
Георгий Поветкин
14:23, 15 августа, 2018
Георгий Поветкин
237
0
#Глазов\n#конкурс\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: @arzik2
237
0

Муниципалитет принимает участие в конкурсе #росатомвместе.

Глазов. Удмуртия. Глазов может выиграть 10 млн рублей на развитие города. Муниципалитет принимает участие в конкурсе #росатомвместе, сообщил на своей странице «В контакте» градоначальник Олег Бекмеметьев.

«Есть 18 проектов, которые «Росатом» реализует на территории присутствия своих предприятий, в атомных городах. На территории Глазова реализуется 12 из 18 проектов. Надо выбрать либо один проект, либо можно проголосовать за все проекты. Голосование уже идет на сайте. Давайте отдадим голоса за эти проекты и постараемся победить», - сказал Бекмеметьев.

Он также уточнил, что примерно за 10 млн создали сквер Калинина.

«Я думаю, что эти 10 млн, которые мы в состоянии выиграть, помогут нам организовать новые места отдыха и социальные проекты», - уточнил глава Глазова.

Наша справка:

Росатом (полное название - Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом») – российская госкорпорация, один из глобальных технологических лидеров. Входит в число крупнейших компаний Российской Федерации и крупнейших налогоплательщиков страны. Объединяет активы в области атомной энергетики, проектирования и сооружения АЭС, энергетического машиностроения.

 
14:23, 15 августа, 2018
Георгий Поветкин
237
0
#Глазов\n#конкурс\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 


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