Дома на улицах Карла Маркса, Пушкинской и Удмуртской в Ижевске остались без горячей воды

В столице Удмуртии стартовал последний этап гидравлических испытаний.

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии в среду, 15 августа, стартовал последний этап гидравлических испытаний. Как сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем, без горячей воды останутся дома в Первомайском районе городе.

«Сезон тазов» продлится до 28 августа для жителей домов по следующим адресам:

улица Вадима Сивкова, 86, 88, 90, 101, 103, 105, 107, 109;

улица Карла Либкнехта, 6, 8, 9, 14, 16;

улица Карла Маркса, 75, 124, 126, 130;

проезд Квартальный, 82, 84, 86;

улица Красноармейская, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 78, 82, 86, 86-а, 86-б, 88;

улица Маяковского, 7;

улица Пушкинская, 65, 67, 69, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 130-а, 155, 157, 161, 163, 165;

улица Удмуртская, 139, 141, 143, 143-а, 145, 145-а, 147, 149, 151.

«Напомним, вся программа испытаний рассчитана на 31 этап. На текущий момент полностью завершены опрессовки и ремонты по 27 этапам. Еще 4 - в работе, включая этап №30. Из-за корректировки графика испытаний он начинается позже этапа №31, который был проведен раньше плановых сроков (в июле)», - отмечают в УКСе.