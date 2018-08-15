В Ижевске временно ограничат движение двух троллейбусных маршрутов

18 и 19 августа на улице Максима Горького проведут земляные работы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Максима Горького временно закроют движение двух троллейбусных маршрутов. Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, там проведут земляные работы.

Ограничение будет действовать с 22:30 18 августа до 6:00 19 августа на участке от собора Александра Невского до городка Металлургов. Поэтому троллейбусы маршрута №6 будут следовать от остановки «Нефтемаш» до Центра, а троллейбусы №9 – из поселка Машиностроителей до собора Невского.

Движение трамваев будет осуществляться в полном объеме по расписаниям выходного дня.