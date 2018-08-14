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Асфальтирование площади Свободы начали в Глазове

12:15, 14 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
12:15, 14 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Глазов\n#Удмуртия\n#ремонт дорог
Фото: Пресс-служба администрации Глазова
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Водителей просят заранее планировать свой маршрут через центр города.

Глазов. Удмуртия. Демонтаж старого асфальта начали в Глазове на улице Молодой Гвардии. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, фреза начала работать на участке от площади Свободы до улицы Первомайской во вторник, 14 августа.

На самой площади, где в выходные было срезано отслужившее покрытие, ведётся ямочный ремонт и ремонт колодцев. Подрядчик приступил к укладке верхнего слоя.

Также устройство верхнего слоя щебёночно-мастичным асфальтобетоном ведут на улице Сулимова (участок от дома №91 до привокзальной площади) и улице Тани Барамзиной (участок от улицы Мира до пожарной части).

На улице Короленко продолжается ремонт колодцев, ведется ямочный ремонт, подрядчик укладывает выравнивающий слой асфальтобетона и верхний слой ЩМА. Кроме того, новый асфальт укладывают на тротуары по нечётной стороне улицы.

Власти Глазова просят водителей обращать внимание на установленные дорожные знаки и заранее планировать свой маршрут.

12:15, 14 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
242
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#Глазов\n#Удмуртия\n#ремонт дорог

 

 

 


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