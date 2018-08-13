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Ремонтные работы начали на улицах 5 и 6 Подлесных в Ижевске

13:35, 13 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
13:35, 13 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
836
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог
Фото: vk.com/bkdizhevsk
836
0

Реконструкция ведётся в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Ижевск. Удмуртия. На улицах 5 и 6 Подлесных в Ижевске сняли изношенный слой покрытия. Об этом сообщили в понедельник, 13 августа, в группе «Безопасные и качественные дороги. Ижевск» на сайте «ВКонтакте».

На месте старого дорожного покрытия планируют уложить два слоя «из долговечного щебёночно-мастичного асфальтобетона».

Представители дорожных служб просят автовладельцев обратить внимание, что участки двух улиц могут перекрыть на время ремонтных работ: «Не оставляйте свои автомобили в местах проведения работ, они могут быть эвакуированы».

13:35, 13 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
836
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог

 

 

 


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