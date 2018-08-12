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Коробки для сбора старых батареек появятся в магазинах и офисах Ижевска

13:13, 12 августа, 2018
Дарья Саушина
13:13, 12 августа, 2018
Дарья Саушина
307
0
#Ижевск\n#экология\n#Удмуртия\n#мусор\n#отходы
Фото: pixabay.com
307
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После заполнения контейнеры будут отправлять в Челябинск на переработку.

Ижевск. Удмуртия. В офисах и магазинах Ижевска планируют поставить специальные коробки для сбора старых батареек. Как сообщает пресс-служба ОНФ в Удмуртской Республике, такой проект есть у компании, занимающейся переработкой вторсырья.

По словам члена регионального штаба ОНФ, представителя общественной организации «Зеленый паровоз» Владимира Любимова, после заполнения контейнеры будут герметично закрывать и отправлять в Челябинск. На сегодняшний день только там перерабатывают отработавшие свой срок батарейки.

Напомним, что в мае 2018 года из дворов Ижевска начали исчезать сетки для сбора вторсырья. Возвращение контейнеров состоялось в августе. До конца месяца должны установить 49 ёмкостей для мусора, который потом пойдет на сортировку и переработку. Практику раздельного сбора отходов планируют ввести и в других городах Удмуртии. 

13:13, 12 августа, 2018
Дарья Саушина
307
0
#Ижевск\n#экология\n#Удмуртия\n#мусор\n#отходы

 

 

 


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