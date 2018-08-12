Коробки для сбора старых батареек появятся в магазинах и офисах Ижевска

После заполнения контейнеры будут отправлять в Челябинск на переработку.

Ижевск. Удмуртия. В офисах и магазинах Ижевска планируют поставить специальные коробки для сбора старых батареек. Как сообщает пресс-служба ОНФ в Удмуртской Республике, такой проект есть у компании, занимающейся переработкой вторсырья.

По словам члена регионального штаба ОНФ, представителя общественной организации «Зеленый паровоз» Владимира Любимова, после заполнения контейнеры будут герметично закрывать и отправлять в Челябинск. На сегодняшний день только там перерабатывают отработавшие свой срок батарейки.

Напомним, что в мае 2018 года из дворов Ижевска начали исчезать сетки для сбора вторсырья. Возвращение контейнеров состоялось в августе. До конца месяца должны установить 49 ёмкостей для мусора, который потом пойдет на сортировку и переработку. Практику раздельного сбора отходов планируют ввести и в других городах Удмуртии.