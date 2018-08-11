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Тросовые ограждения начали устанавливать на улице Удмуртской в Ижевске

12:05, 11 августа, 2018
Ксения Чернова
12:05, 11 августа, 2018
Ксения Чернова
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#благоустройство\n#дороги\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия
Фото: vk.com/bkdizhevsk
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Ранее сообщалось, что работы завершат до 10 августа.

Ижевск. Удмуртия. Тросовые ограждения начали устанавливать на улице Удмуртской в Ижевске. Дорожники трудятся на отрезке между перекрестками с улицами 10 лет Октября и Холмогорова, сообщается в группе  «Безопасные и качественные дороги | Ижевск» в соцсети ВКонтакте.

Ранее сообщалось, что установить 450 м тросовых ограждений планируется до 10 августа.

Напомним, в 2017 году тросовые ограждения появились на улице Удмуртской. Позже городские власти исправили дорожную разметку.

12:05, 11 августа, 2018
Ксения Чернова
360
0
#благоустройство\n#дороги\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия

 

 

 


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