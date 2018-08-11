Ранее сообщалось, что работы завершат до 10 августа.

Ижевск. Удмуртия. Тросовые ограждения начали устанавливать на улице Удмуртской в Ижевске. Дорожники трудятся на отрезке между перекрестками с улицами 10 лет Октября и Холмогорова, сообщается в группе «Безопасные и качественные дороги | Ижевск» в соцсети ВКонтакте.

Ранее сообщалось, что установить 450 м тросовых ограждений планируется до 10 августа.

Напомним, в 2017 году тросовые ограждения появились на улице Удмуртской. Позже городские власти исправили дорожную разметку.