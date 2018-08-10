На шестой фестиваль «Читай, Ижевск!» приедет российская писательница Майа Кучерская

Послушать автора можно в фан-зоне парка имени Кирова.

Ижевск. Удмуртия. В рамках фестиваля «Читай, Ижевск!» пройдут творческие встречи с российской писательницей Майей Кучерской. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Послушать автора можно 7 сентября в 19:00 и 8 сентября в 14:00 в фан-зоне парка имени Кирова.

Вход свободный.

Фестиваль пройдет в Ижевске уже в шестой раз. На этот раз его темой стал «ЧИЖ – перелетный».

Как сообщает группа «Читай, Ижевск!» - 2018», с 7 по 9 сентября будут работать следующие тематические маршруты:

«ЧИЖэлита» – встречи с известными деятелями культуры, писателями, актерами, музыкантами;

«ЧИЖорные ряды» – книжная ярмарка с участием московских и местных издательств;

«ЧИЖмудрИЖъ» –мастер-классы по копирайтингу, управлению финансами, туризму, литературному мастерству и другие;

«ПерепеЧИЖ» – встречи с известными людьми Удмуртии, презентации туристических маршрутов по УР, открытый микрофон «Голоса Ижевска», выступления фольклорных коллективов;

«МастерЧИЖ» – открытые мастерские, обучение различным художественным практикам;

«ЧИЖики» –выставки лучшей детской литературы, флешмоб литературных героев, чтения с фонариком, театральные постановки, уроки скорочтения;

«БИБЛИОН 23´18» - презентационный стенд муниципальных библиотек.

Кроме Кучерской, фестиваль посетят Дмитрий Воденников, Марина Москвина и другие.

Наша справка: Майя Кучерская — российская писательница, кандидат филологических наук, доцент, литературный критик, победитель премий. Она написала повесть «История одного знакомства», сборник историй «Современный патерик. Чтение для впавших в уныние», книга «Константин Павлович» и другие.

В 2017 году вышел сборник рассказов «Ты была совсем другой».