play
pause
  • $ 66.29 ↑
  • € 76.83 ↑
Константин Сунцов и Михаил Черемных вошли в шорт-лист кандидатов на пост главы Ижевска

На шестой фестиваль «Читай, Ижевск!» приедет российская писательница Майа Кучерская

16:40, 10 августа, 2018
Дарья Снидкова
16:40, 10 августа, 2018
Дарья Снидкова
199
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#чтение\n#фестивали\n#писатель
Фото: wikipedia.org
199
0

Послушать автора можно в фан-зоне парка имени Кирова.

Ижевск. Удмуртия. В рамках фестиваля «Читай, Ижевск!» пройдут творческие встречи с российской писательницей Майей Кучерской. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Послушать автора можно 7 сентября в 19:00 и 8 сентября в 14:00 в фан-зоне парка имени Кирова.

Вход свободный.

Фестиваль пройдет в Ижевске уже в шестой раз. На этот раз его темой стал «ЧИЖ – перелетный».

Как сообщает группа «Читай, Ижевск!» - 2018», с 7 по 9 сентября будут работать следующие тематические маршруты:

 «ЧИЖэлита» – встречи с известными деятелями культуры, писателями, актерами, музыкантами;

«ЧИЖорные ряды» – книжная ярмарка с участием московских и местных издательств;

«ЧИЖмудрИЖъ» –мастер-классы по копирайтингу, управлению финансами, туризму, литературному мастерству и другие;

«ПерепеЧИЖ» – встречи с известными людьми Удмуртии, презентации туристических маршрутов по УР, открытый микрофон «Голоса Ижевска», выступления фольклорных коллективов;

«МастерЧИЖ» – открытые мастерские, обучение различным художественным практикам;

«ЧИЖики» –выставки лучшей детской литературы, флешмоб литературных героев, чтения с фонариком, театральные постановки, уроки скорочтения;

«БИБЛИОН 23´18» - презентационный стенд муниципальных библиотек.

Кроме Кучерской, фестиваль посетят  Дмитрий Воденников, Марина Москвина и другие.

Наша справка:  Майя  Кучерская — российская писательница, кандидат филологических наук, доцент, литературный критик, победитель премий. Она написала повесть «История одного знакомства», сборник историй «Современный патерик. Чтение для впавших в уныние», книга «Константин Павлович» и другие.

В 2017 году вышел сборник рассказов «Ты была совсем другой».

16:40, 10 августа, 2018
Дарья Снидкова
199
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#чтение\n#фестивали\n#писатель

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Скончался предприниматель из Ижевска Сергей Ощепков

15:13, 08 августа, 2018
15988

В Удмуртии автомобиль «БМВ» влетел в остановку

9105
18:42, 04 августа, 2018

Молния ударила двух мальчиков в Удмуртии

8663
10:50, 07 августа, 2018

Глава Удмуртии поручил «перезагрузить» маршрутно-транспортную сеть Ижевска

8045
15:00, 04 августа, 2018

В Удмуртии стало больше должников по кредитам, штрафам и налогам

6302
17:00, 05 августа, 2018

Актера Ивана Бортника госпитализировали с переломом и внутренним кровотечением

11:48, 07 августа, 2018
9185

Лимузин «Кортеж» Владимира Путина оказался третьим в рейтинге лучших авто глав государств

2556
12:50, 06 августа, 2018

СМИ сообщили об обнаружении тела второго пропавшего в Сочи ребенка

2456
13:49, 05 августа, 2018

В России продали самый дорогой бриллиант в стране

2088
20:00, 04 августа, 2018

В Вологде полуторагодовалый малыш один разгуливал по улицам города

1965
16:00, 04 августа, 2018

У жены президента Сирии нашли злокачественную опухоль

18:45, 08 августа, 2018
2378

Ученые объяснили любовь кошек к коробкам

2150
16:55, 08 августа, 2018

В Швеции полиция застрелила парня с синдромом Дауна из-за игрушечного пистолета

2054
18:40, 03 августа, 2018

В США сняли фильм о «влиянии» Путина

1856
12:00, 04 августа, 2018

В Афганистане в результате взрыва в мечети погибли 20 человек

1826
15:44, 03 августа, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

Удмуртия в минуту: рынок новых машин и раскопанный асфальт

09 августа, 2018

Удмуртия в минуту: новая должность Ивана Маринина и спасение ижевского туриста

08 августа, 2018