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Константин Сунцов и Михаил Черемных вошли в шорт-лист кандидатов на пост главы Ижевска

В Глазове могут реализовать систему «зеленого коридора»

14:00, 10 августа, 2018
Георгий Поветкин
14:00, 10 августа, 2018
Георгий Поветкин
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#Глазов\n#транспорт\n#Удмуртия\n#автомобилисты
Фото: ИА "Сусанин"
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Это позволит уменьшить дорожные пробки на магистральных улицах муниципалитета.

Глазов. Удмуртия. В Глазове могут реализовать систему «зеленого коридора». За счет безостановочного движения транспорта в муниципалитете намерены уменьшить дорожные пробки на магистральных улицах.

«Если водитель проезжает на первом светофоре на зелёный сигнал и движется со скоростью в 40 км/ч, не превышает и не замедляется, то попадает на все зеленые сигналы последующих светофоров на улице и преодолевает расстояние за минимальное время», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы администрации Глазова, чтобы реализовать систему, необходимо провести синхронизацию работы светофоров и перенастроить их на взаимосогласованный режим.

«Но сначала все запланированные мероприятия согласуют с Госавтоинспекцией», - уточнили в администрации.

Напомним, что в 2012 году в столице Удмуртии хотели внедрить «Зеленую волну», однако в 2013 году руководитель региональной ГИБДД заявил, что так и не увидел эффекта от нововведения.

14:00, 10 августа, 2018
Георгий Поветкин
364
0
#Глазов\n#транспорт\n#Удмуртия\n#автомобилисты

 

 

 


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