Это позволит уменьшить дорожные пробки на магистральных улицах муниципалитета.

Глазов. Удмуртия. В Глазове могут реализовать систему «зеленого коридора». За счет безостановочного движения транспорта в муниципалитете намерены уменьшить дорожные пробки на магистральных улицах.

«Если водитель проезжает на первом светофоре на зелёный сигнал и движется со скоростью в 40 км/ч, не превышает и не замедляется, то попадает на все зеленые сигналы последующих светофоров на улице и преодолевает расстояние за минимальное время», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы администрации Глазова, чтобы реализовать систему, необходимо провести синхронизацию работы светофоров и перенастроить их на взаимосогласованный режим.

«Но сначала все запланированные мероприятия согласуют с Госавтоинспекцией», - уточнили в администрации.

Напомним, что в 2012 году в столице Удмуртии хотели внедрить «Зеленую волну», однако в 2013 году руководитель региональной ГИБДД заявил, что так и не увидел эффекта от нововведения.