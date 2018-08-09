Это связано с аварийным ремонтом, который проводит «Ижводоканал».

Ижевск. Удмуртия. На улице 9 Января в Ижевске коммунальщики раскопали новый асфальт, укладка которого производилась в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». Это связано с аварийным ремонтом, который проводит «Ижводоканал».

«Устранить повреждение трубы планируют сегодня к вечеру», - сообщили в региональном офисе проекта «Безопасные и качественные дороги».

После завершения работ и уплотнения грунта «Ижводоканал» восстановит асфальт на данном участке. Для устройства покрытия будет использоваться такой же материал, как и на остальном протяжении дороги.

Отметим, что плановые ремонты коммунальных сетей были согласованы с собственниками коммуникаций еще в марте. От руководителей сетевых предприятий в проектный офис поступили гарантийные письма о том, что на улицах, которые ремонтируют в этом году в рамках проекта, в ближайшие несколько лет плановых работ по замене коммунальных сетей не предусмотрено.