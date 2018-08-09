play
pause
  • $ 63.6 ↑
  • € 73.82 ↑

Власти Удмуртии намерены достроить акушерский блок в Игре

15:47, 09 августа, 2018
Дарья Снидкова
15:47, 09 августа, 2018
Дарья Снидкова
901
0
#строительство\n#Игра\n#город\n#Удмуртия
Фото: pxhere.com
901
0

Корпус начали строить еще в 2002 году.

Игра. Удмуртия. Акушерский блок в Игре все же достроят. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, об этом во время визита в Игринский район заявил руководитель региона Александр Бречалов.

«По-прежнему нас волнует долгострой - здание акушерского блока. Его однозначно надо достроить. Но, может быть, там разместим в итоге что-то более существенное, с более широким медицинским функционалом», - сказал он.

Напомним, что возведение корпуса началось еще в 2002 году, но через 9 лет финансирование проекта было приостановлено. Предполагалось, что объект сдадут в 2015 году. По проекту, в акушерском корпусе собирались разместить женскую консультацию, гинекологическое и центральное стерилизационное отделения и роддом.

15:47, 09 августа, 2018
Дарья Снидкова
901
0
#строительство\n#Игра\n#город\n#Удмуртия

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Скончался предприниматель из Ижевска Сергей Ощепков

15:13, 08 августа, 2018
14513

В Удмуртии автомобиль «БМВ» влетел в остановку

8886
18:42, 04 августа, 2018

Молния ударила двух мальчиков в Удмуртии

8443
10:50, 07 августа, 2018

Глава Удмуртии поручил «перезагрузить» маршрутно-транспортную сеть Ижевска

7764
15:00, 04 августа, 2018

В Удмуртии стало больше должников по кредитам, штрафам и налогам

6222
17:00, 05 августа, 2018

Актера Ивана Бортника госпитализировали с переломом и внутренним кровотечением

11:48, 07 августа, 2018
9111

Лимузин «Кортеж» Владимира Путина оказался третьим в рейтинге лучших авто глав государств

2500
12:50, 06 августа, 2018

СМИ сообщили об обнаружении тела второго пропавшего в Сочи ребенка

2386
13:49, 05 августа, 2018

В Туле задержали кота-наркокурьера

2351
14:40, 02 августа, 2018

В России продали самый дорогой бриллиант в стране

2031
20:00, 04 августа, 2018

Неизвестный самолет едва не столкнулся с летевшим в Москву лайнером

15:48, 02 августа, 2018
2567

У жены президента Сирии нашли злокачественную опухоль

2138
18:45, 08 августа, 2018

В Швеции полиция застрелила парня с синдромом Дауна из-за игрушечного пистолета

2003
18:40, 03 августа, 2018

Власти Чили решили переименовать Остров Пасхи

1943
11:29, 02 августа, 2018

Мьянма в знак дружбы подарила России трех азиатских слонят

1875
12:52, 02 августа, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: рынок новых машин и раскопанный асфальт

Удмуртия в минуту: новая должность Ивана Маринина и спасение ижевского туриста

08 августа, 2018

Один день с Константином Сунцовым

08 августа, 2018