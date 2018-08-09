Власти Удмуртии намерены достроить акушерский блок в Игре

Корпус начали строить еще в 2002 году.

Игра. Удмуртия. Акушерский блок в Игре все же достроят. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, об этом во время визита в Игринский район заявил руководитель региона Александр Бречалов.

«По-прежнему нас волнует долгострой - здание акушерского блока. Его однозначно надо достроить. Но, может быть, там разместим в итоге что-то более существенное, с более широким медицинским функционалом», - сказал он.

Напомним, что возведение корпуса началось еще в 2002 году, но через 9 лет финансирование проекта было приостановлено. Предполагалось, что объект сдадут в 2015 году. По проекту, в акушерском корпусе собирались разместить женскую консультацию, гинекологическое и центральное стерилизационное отделения и роддом.