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Проезд по улице Красноармейской в Ижевске временно перекрыли

10:44, 09 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
10:44, 09 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#перекрытие улиц\n#Теплосети
Фото: facebook.com/alex.stone.39108 (Александр Сушко)
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Связано это с ремонтом теплосетей.

Ижевск. Удмуртия. Проезд по улице Красноармейской в Ижевске временно перекрыли. Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания» Нил Миназитдинов.

«Вниманию автомобилистов Ижевска! На участке улицы Красноармейская между Советской и Ленина проводятся работы по ремонту теплосети, проезда нет. Прошу учесть это при планировании маршрута», - говорится в сообщении.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, часть дорожного полотна на указанном участке провалилась над теплопроводом. О сроках ремонтных работ не уточняется.

10:44, 09 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
360
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#перекрытие улиц\n#Теплосети

 

 

 


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