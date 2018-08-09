Связано это с ремонтом теплосетей.

Ижевск. Удмуртия. Проезд по улице Красноармейской в Ижевске временно перекрыли. Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания» Нил Миназитдинов.

«Вниманию автомобилистов Ижевска! На участке улицы Красноармейская между Советской и Ленина проводятся работы по ремонту теплосети, проезда нет. Прошу учесть это при планировании маршрута», - говорится в сообщении.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, часть дорожного полотна на указанном участке провалилась над теплопроводом. О сроках ремонтных работ не уточняется.