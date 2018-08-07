С 2013 года она применялась при ремонте полотна в Москве.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске при замене участка трамвайных путей используют новую для города технологию. Ее с 2013 года применяют в Москве, сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Главная особенность – использование железобетонных шпал вместо деревянных, а также скреплений, обеспечивающих более надежную фиксацию рельс и менее затратных в обслуживании. Конструкция предполагает использование элементов, позволяющих гасить вибрацию и шум. Она требует меньше времени на сборку и укладку, что позволяет производить ремонты без необходимости надолго останавливать движение трамвая в городе.

Первым отремонтируют участок на улице Карла Маркса, работы запланированы на 8 августа.

«Мы планируем испытать этот экспериментальный участок в разных условиях: посмотреть, как поведет себя трамвайное полотно и в жаркие дни, и в осеннюю распутицу, и при отрицательных температурах; выясним, удобно ли осуществлять зимнее содержание, уборку. И главное, убедимся, насколько представленная технология действительно менее затратна в процессе эксплуатации и более комфортна», - рассказал гендиректор «ИжГЭТ» Андрей Батов.

Напомним, ранее в Ижевске запустили новый энергосберегающий троллейбус. На сегодняшний порядка 70 процентов троллейбусного парка находится в изношенном состоянии.