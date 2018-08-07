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Ремонт дорог в Ижевске должны завершить до конца августа

12:30, 07 августа, 2018
Диана Ворончихина
12:30, 07 августа, 2018
Диана Ворончихина
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#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#дороги Удмуртии\n#ремонт
Фото: facebook.com/assagorbachev
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Всего в этом году по программе «Безопасные и качественные дороги» в столице Удмуртии обновят 43 объекта.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ремонт по программе «Безопасные и качественные дороги» должны завершить до конца августа. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев после объезда объектов реконструкции.

«Масштаб работ по городу впечатляет. Но впереди еще много работы. Сейчас дорожникам важно выдержать сроки. В Ижевске последний объект должен быть сдан до конца августа», - написал Горбачев.

Дорожники работают на улице Ленина, где ремонтируются колодцы. По словам министра, из-за дождя приостановлена работа на улице Удмуртской.

«На Удмуртской работы посмотреть не удалось - накануне прошел дождь - дорожники к укладке асфальта не приступили. Сейчас работать некачественно невыгодно - помимо специалиста независимого контроля, который почти все время находится на объекте, есть еще и камеры, установленные на асфальтоукладчиках. Проверить, не нарушается ли технология при укладке асфальта, проще простого», - отметил Алексей Горбачев.

Напомним, что всего в рамках «Безопасных и качественных дорог» в этом году отремонтируют 43 объекта в столице Удмуртии, а также 14 загородных трасс. Общий объём финансирования проекта – 1 млрд 460 млн рублей

На сегодняшний день уже завершены работы на 17 объектах: улица Пушкинская – от Карла Либкнехта до  Ленина и от переулка Широкий до Кирова; улица Маслюкова (включая улицу Н. Курченко); улица Песочная – от набережной пруда до улицы Студенческая; улица 10 лет Октября –  от Серова до 40 лет Победы; улица Аграрная; улица Ялтинская; улица Коммунаров – от Лихвинцева до Кирова; улица Мельничная; проспект Калашникова – от улицы 40 лет Победы до улицы Союзная; улица Автозаводская – от Петрова до Ижевского завода пластмасс; улица С. Самсонова; дорога Ижевск - Оранжерейный комплекс – от Воткинского шоссе до улицы Сельская; улица Союзная – от дома 165а до улицы Камбарская; улица Щорса – от станции скорой помощи до переулка Раздельный; улица Авангардная – от улицы Удмуртская до улицы 8 Марта; улица  Орджоникидзе – от Промышленной до разворотного кольца троллейбусов у завода «Нефтемаш»; улица Молодежная – от улицы Петрова до улицы Н. Курченко.

12:30, 07 августа, 2018
Диана Ворончихина
184
0
#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#дороги Удмуртии\n#ремонт

 

 

 


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