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В Ижевске началось благоустройство 14 дворов

09:55, 07 августа, 2018
Диана Ворончихина
09:55, 07 августа, 2018
Диана Ворончихина
550
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#благоустройство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт
Фото: arzik2
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Их ремонтируют по программе «Формирование комфортной городской среды».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске началось благоустройство 14 дворов по программе «Формирование комфортной городской среды». Как сообщает пресс-служба администрации города, 5 из них в Ленинском районе, 3 - в Первомайском, 4 - в Устиновском, по одному – в Октябрьском и Индустриальном районах.

Всего до конца сентября в городе будут приведены в порядок 36 придомовых территорий. Завершить все ремонтные работы планируется не позднее 20 августа, чтобы к началу учебного года благоустроить перекопы.

Администрация Ижевска обращает внимание горожан на то, что в случае неудовлетворительного исполнения подрядчиками работ по содержанию дорог, других территорий они могут обратиться в следующие службы:

- Служба 072 города Ижевска, с городского телефона - 072, с мобильного - 998-072 (круглосуточно).

- МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства», телефон 78-72-78 (круглосуточно).

09:55, 07 августа, 2018
Диана Ворончихина
550
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт

 

 

 


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