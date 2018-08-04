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Глава Удмуртии поручил «перезагрузить» маршрутно-транспортную сеть Ижевска

15:00, 04 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
15:00, 04 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#транспорт\n#город\n#Удмуртия\n#трамвай\n#Александр Бречалов
Фото: susanin.news
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Сделать это Александр Бречалов вверил Константину Сунцову после знакомства с трамвайным парком города.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил своему советнику по инвестиционному развитию Константину Сунцову начать «перезагрузку» маршрутно-транспортной сети Ижевска. Об этом руководитель республики заявил после знакомства с трамвайным парком ИжГЭТ.

Александр Бречалов сообщил, что в течении двух-четырёх лет возможно обновить подвижной состав и сделать современную маршрутную сеть. Бречалов также отметил, что этот проект станет элементом «Умного города».

«Год практически занимались проектом. Переходим к финальному просчёту. Это будет элементом «Умного города», ведь Ижевск - пилотный город программы, а общественный транспорт - один из важнейших проектных элементов», - сказал Александр Бречалов.

Он также отметил, что в трамвайном парке необходимо провести техническую диагностику и аудит: «Не все имеющиеся трамваи можно обновить. Здесь уже вопросы не ко мне, а к команде, которая возьмётся. Константин Сунцов будет непосредственно вести этот проект персонально».

Сам советник главы Удмуртии по инвестиционному развитию отметил, что модернизация коснётся не только переоборудования трамваев, но и будет проанализирована существующая транспортная сеть.

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«Нужно добавлять там, где требуется, и убирать там, где дублируется. Вопрос финансирования. Мы сейчас уже в поиске и в переговорах по удобным лизинговым решениям, которые позволят нам за счёт потенциальной прибыли профинансировать модернизацию. Кредитный портфель предприятия мы сможем рефинансировать, сэкономив на процентах», - сообщил Константин Сунцов.

Говоря о концепции «Умного города», он сообщил о необходимости создания автоматического оповещения транспорта, «умных остановок», об установке видео-наблюдение, системы безопасности и wi-fi. По этим вопросам на сегодняшний момент, по словам Сунцова, уже сформирован пул инвесторов, готовых не только заменить существующие, но и поставить остановки там, где их никогда не было.

Александр Бречалов дал два месяца команде во главе с Константином Сунцовым, чтобы представить конкретные цифры проекта: «Куда, в каком объёме, какие действия первые. К концу года мы должны понимать, какие действия по суммам и последовательностям на ближайшие три года. Нужно навести порядок в пассажирских перевозках».

15:00, 04 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
1112
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#Ижевск\n#транспорт\n#город\n#Удмуртия\n#трамвай\n#Александр Бречалов

 

 

 


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