В перспективе планируется раздельно собирать до 40% бытового мусора.

Ижевск. Удмуртия. Практику раздельного сбора мусора планируется распространить на все города Удмуртии. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, в ближайшее время 37 специальных контейнеров появятся в Ижевске.

«Ижевск в числе немногих городов России уже предпринимал попытку организации раздельного сбора мусора. В специальные жёлтые сетки граждане собирали полиэтиленовую тару. Но практика показала, что такие ёмкости не очень удобны. Поэтому предприниматели прекратили эту работу. А потребность у населения осталась», - рассказал заместитель директора «Спецавтохозяйства» Иван Маринин.

В результате власти приняли решение возобновить раздельный сбор. Поэтому разноцветные контейнеры вернулись во дворы столицы Удмуртии. В дальнейшем их установят по всей территории республики.

Собранные отходы будут вывозить на мусоросортировочный комплекс и отправлять на дальнейшую переработку. В Удмуртии уже проводится переработка картона, пластика. Другие виды отдельно собираемых отходов можно будет вывозить на заводы за пределами региона.

В перспективе планируется раздельно собирать до 40% бытового мусора. Намечено также установить контейнеры для сбора аккумуляторных батареек в учреждениях и ведомствах.