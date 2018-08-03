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Не как в прошлый раз: в Ижевске начали подготовку к празднованию Нового года

12:01, 03 августа, 2018
Дарья Снидкова
12:01, 03 августа, 2018
Дарья Снидкова
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#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#праздники
Фото: facebook/Жанна Гинзбург
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Власти и горожане остались недовольны проведением праздника в прошлом году.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начали подготовку к празднованию Нового года. Власти Удмуртской Республики учли единственное пожелание жителей: чтобы было «не так, как в прошлом году».

Напомним, минувшей зимой ижевчане были недовольны, что на Центральной площади города возвели платный ледовый городок «Сказбург». Горожан не устраивал деревянный забор из горбыля в центре столицы.

В этом году планирование нового года начали еще в июле, чтобы к концу сентября выставить готовый проект. Сергей Смирнов заявил, что в бюджет будет заложено больше денег, чем в прошлые годы.  

В этом году театры республики организуют по одному или несколько благотворительных спектаклей для детей из семей малообеспеченных и многодетных.

«Так как-то сложилось исторически, что наши многочисленные театры, которые представлены в Удмуртии, Ижевске, не проводили никаких благотворительных спектаклей <…> Мы выявили этот факт, договорились с театрами», - прокомментировал руководитель администрации главы и правительства Удмуртской Республики Сергей Смирнов.

Кроме того, запланировано сделать «Правительственную елку» или «Елку главы» - с названием власти еще не определились.

«Это авторское мероприятие. Ее нельзя будет увидеть нигде, кроме как в Ижевске. Она будет посвящена городу и Удмуртии», - заявил Смирнов.

Для создания праздничной атмосферы власти разработали дизайн-код оформления Ижевска для организаций.

«Активно начинаем привлекать бизнес к этому. Разработан определенный дизайн-код для украшения города, который будет доступен любому предприятию. Можно будет выбрать разные форматы. Хочется, чтобы город зажил новым годом», - сказал советник главы республики Константин Сунцов.

Традиционно в городе появятся каток, ледовый городок, детские горки, «точки активности».

«Отправной точкой наших совещаний было то, что мы остались не удовлетворены тем, как был отпразднован новый год в республике в прошлом году», - добавил в конце Семенов.

12:01, 03 августа, 2018
Дарья Снидкова
410
0
#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#праздники

 

 

 


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