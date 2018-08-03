В Ижевске на Воткинском шоссе появился новый светофор

Он начал работать в четверг, 2 августа.

Ижевск. Удмуртия. Новый светофор начал работать на Воткинском шоссе в Ижевске напротив АЗС. Как сообщает пресс-служба администрации города, приемку объекта осуществили в четверг, 2 августа.

Полный цикл работы электронного регулировщика составляет 153 секунды - около 2 минут на движение автотранспорта и около 30 секунд на переход для пешеходов.

Предполагается, что светофор позволит повысить безопасность дорожного движения, а также поможет разгрузить единственную дорогу в поселок Хохряки.