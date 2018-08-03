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В Ижевске на Воткинском шоссе появился новый светофор

09:32, 03 августа, 2018
Диана Ворончихина
09:32, 03 августа, 2018
Диана Ворончихина
383
0
#дороги\n#Ижевск\n#ПДД\n#Удмуртия\n#светофор
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
383
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Он начал работать в четверг, 2 августа.

Ижевск. Удмуртия. Новый светофор начал работать на Воткинском шоссе в Ижевске напротив АЗС. Как сообщает пресс-служба администрации города, приемку объекта осуществили в четверг, 2 августа.

Полный цикл работы электронного регулировщика составляет 153 секунды - около 2 минут на движение автотранспорта и около 30 секунд на переход для пешеходов.

Предполагается, что светофор позволит повысить безопасность дорожного движения, а также поможет разгрузить единственную дорогу в поселок Хохряки.

09:32, 03 августа, 2018
Диана Ворончихина
383
0
#дороги\n#Ижевск\n#ПДД\n#Удмуртия\n#светофор

 

 

 


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