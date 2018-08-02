Такое решение было принято после получения результатов испытаний проб асфальтобетона в собственной лаборатории.

Ижевск. Удмуртия. На улице 9 Января в Ижевске на нескольких участках переделают асфальт. Такое решение было принято подрядчиком компанией «Удмуртавтодор» после получения результатов лабораторных испытаний проб асфальтобетона, сообщили в региональном офисе проекта «Безопасные и качественные дороги».

Как пояснил начальник предприятия Владимир Ястреб, отклонения взятых образцов от нормы по показателю водонасыщения незначительны, но, понимая всю ответственность за реализацию приоритетного федерального проекта в регионе, организация взяла на себя обязательство устранить некачественные участки – покрытие на них будет отфрезеровано и переустроено.

Отметим, что площадь переделанных участков составит не более 3,5 % от общей площади участка – всего около 2000 кв. м. К работам дорожники приступят не позднее 4 августа, а завершат ремонт к 8 числу этого же месяца.

К ремонту улицы 9 Января дорожники приступили 14 июня. Объект находится в высокой степени готовности, однако еще не сдан приемочной комиссии. Общая протяженность ремонтного участка составляет более 2 км, площадь покрытия – 57 800 кв.м.