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В Ижевске начались работы на прорыве трубы с горячей водой на улице 50 лет ВЛКСМ

14:42, 01 августа, 2018
Дарья Снидкова
14:42, 01 августа, 2018
Дарья Снидкова
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#Ижевск\n#авария\n#город\n#Удмуртия\n#УКС\n#горячая вода
Фото: Владимир Тимакин
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Жители города пожаловались на «горячий источник» в Металлурге.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска пожаловались в социальной сети, что во вторник, 31 июля на улице 50 лет ВЛКСМ, 36 из-под земли бил «горячий источник». По их словам, они уведомили Удмуртские коммунальные сети (УКС) о поломке, но реакции не последовало.

«В 19 часов 10 минут, из единого диспетчерского центра сообщили, что информация передана уже три часа назад, но бригада ещё не выехала! В 21 час ситуация не изменилась!», - жалуется ижевчанин.  

Как сообщили ИА «Сусанин» в УКС, ремонтно-восстановительные работы начались сегодня, 1 августа.

Проблема заключается в том, что для устранения нарушений необходимо найти место прорыва. Именно поэтому воду не отключали.

«Кроме того, отключение дефектного участка сразу после обнаружения утечки привело бы к тому, что весь близлежащий микрорайон остался бы без горячей воды на период <…> по подготовке к производству ремонтных работ. Это создало бы дополнительные неудобства для жителей», - ответили «Сусанину» в УКСе.

Компания подчеркнула, что объем утечки небольшой, вода не затопила помещения, асфальт не поврежден.

«Что касается причин и характера данного повреждения, это специалисты смогут определить только после того, как дефектный участок будет раскопан и проведены соответствующие диагностические мероприятия», - прокомментировали в компании.

После проведения всех работ сотрудники благоустроят раскопанную территорию.

14:42, 01 августа, 2018
Дарья Снидкова
305
0
#Ижевск\n#авария\n#город\n#Удмуртия\n#УКС\n#горячая вода

 

 

 


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