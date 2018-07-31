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Ремонт улиц в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» начали в Камбарке

09:30, 31 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
09:30, 31 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
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#дороги\n#Камбарка\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#безопасность движения
Фото: Миндортранс УР
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В общей сложности планируют отремонтировать 5 км дорог.

Камбарка. Удмуртия. Ремонт дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» начали в Камбарке. Как сообщает региональный офис проекта «Безопасные и качественные дороги» в Удмуртской Республике, подрядная организация АО «Сарапульское ДП» вышла одновременно на два объекта - улицы Суворова и Советская.

Отмечается, что на обоих участках будут уложены выравнивающий и верхний слои асфальтобетона. В ближайшее время техника появится и на улице Озерной, а пока там проводится геодезическая съемка для составления картограммы.

Напомним, в этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Камбарке будет отремонтировано 8 участков улиц общей протяженностью 5 км. Завершить дорожные работы в Камбарке рассчитывают до конца августа.

Решение о подключении проекту Камбарки принято в апреле в ходе общественных обсуждений в республиканском Миндортрансе. Средства в размере 30 млн рублей на ремонт камбарских улиц выделены из экономии, образовавшейся по результатам торгов от объектов Ижевска.

Также отмечается, что на камбарских объектах реализуют ту же самую пятиступенчатую систему контроля качества, которая отлично зарекомендовала себя на республиканских трассах и ижевских улицах.

Таким образом, за работой подрядчика будет следить не только Заказчик, но и республиканское профильное ведомство, общественники и эксперты независимого инженерного сопровождения.

09:30, 31 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
570
0
#дороги\n#Камбарка\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#безопасность движения

 

 

 


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