Замглавы Воткинска наказали за неснесенные аварийные дома

В городе до сих пор стоят несколько ветхих домов.

Воткинск. Удмуртия. Власти Воткинска своевременно не снесли несколько многоквартирных домов, признанных аварийными. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, из 8 признанных аварийными домов несколько остались стоять.

«Должностными лицами Администрации МО «Город Воткинск» не обеспечен вывоз с указанных мест строительных отходов, в том числе горючих», - говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

Прокуратура потребовала признать действия администрации незаконными. Кроме того, заместителя главы Воткинска по ЖКХ и транспорту привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП РО («Нарушение требований пожарной безопасности»).