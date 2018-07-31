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Замглавы Воткинска наказали за неснесенные аварийные дома

09:05, 31 июля, 2018
Дарья Снидкова
09:05, 31 июля, 2018
Дарья Снидкова
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#благоустройство\n#безопасность\n#Воткинск\n#город\n#Удмуртия
Фото: wikipedia.org
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В городе до сих пор стоят несколько ветхих домов.

Воткинск. Удмуртия. Власти Воткинска своевременно не снесли несколько многоквартирных домов, признанных аварийными. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, из 8 признанных аварийными домов несколько остались стоять.

«Должностными лицами Администрации МО «Город Воткинск» не обеспечен вывоз с указанных мест строительных отходов, в том числе горючих», - говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

Прокуратура потребовала признать действия администрации незаконными. Кроме того, заместителя главы Воткинска по ЖКХ и транспорту привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП РО («Нарушение требований пожарной безопасности»).

09:05, 31 июля, 2018
Дарья Снидкова
440
0
#благоустройство\n#безопасность\n#Воткинск\n#город\n#Удмуртия

 

 

 


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