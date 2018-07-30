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«Умный город»: жителям Глазова предложили определить направления развития города

15:33, 30 июля, 2018
Дарья Снидкова
15:33, 30 июля, 2018
Дарья Снидкова
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#благоустройство\n#Глазов\n#город\n#Удмуртия
Фото: wikipedia.org
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Голосование пройдет по пяти направлениям.

Глазов. Удмуртия. Глазовчане определят приоритетное направление развития своего города. Об этом сообщила пресс-служба «северной столицы» Удмуртской Республики. 
Напомним, что Глазов этой весной вошел в число 18 российских городов, в которых протестируют концепцию «Умный город». Проект направлен на формирование доступной и безопасной среды. 
Отдать свой голос можно за одно из следующих направлений: 
- «Умное ЖКХ»; 
- «Умный транспорт»; 
- «Умные социальные услуги и безопасность»; 
- «Умные здания»; 
- «Умные системы жизнеобеспечения». 
Проголосовать можно на сайте администрации Глазова.

15:33, 30 июля, 2018
Дарья Снидкова
198
0
#благоустройство\n#Глазов\n#город\n#Удмуртия

 

 

 


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