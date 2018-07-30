«Умный город»: жителям Глазова предложили определить направления развития города

Голосование пройдет по пяти направлениям.

Глазов. Удмуртия. Глазовчане определят приоритетное направление развития своего города. Об этом сообщила пресс-служба «северной столицы» Удмуртской Республики.

Напомним, что Глазов этой весной вошел в число 18 российских городов, в которых протестируют концепцию «Умный город». Проект направлен на формирование доступной и безопасной среды.

Отдать свой голос можно за одно из следующих направлений:

- «Умное ЖКХ»;

- «Умный транспорт»;

- «Умные социальные услуги и безопасность»;

- «Умные здания»;

- «Умные системы жизнеобеспечения».

Проголосовать можно на сайте администрации Глазова.