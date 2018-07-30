В Удмуртии объем отгрузки промтоваров составил 289 млрд за полгода

Рост производства гражданской продукции превысил 26 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. Общий объем отгрузки промышленных товаров в Удмуртии составил 289 млрд рублей. Как сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Это связано с тем, что за январь-июнь 2018 года большинство предприятий республики продемонстрировали высокие темпы роста. У «ИЭМЗ «Купол», «Ижсталь», «Ижнефтемаш», «Ижевский радиозавод», «Сарапульский радиозавод» он составил 26 млрд рублей, что на 5% выше, чем за первые 6 месяцев прошлого года.

«Удельный объем в общем портфеле составил 48 заказов», - говорится в сообщении.