play
pause
  • $ 62.97 ↑
  • € 73.34 ↓

Движение транспорта ограничат на нескольких улицах Ижевска в День военно-морского флота

17:40, 28 июля, 2018
Диана Ворончихина
17:40, 28 июля, 2018
Диана Ворончихина
565
0
#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ограничения\n#праздники
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
565
0

Заперт будет действовать 29 июля с 9:20 до 10:00.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в последнее воскресенье отпразднуют День военно-морского флота. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В этом году 29 июля праздник начнется в 8:45 с митинга в Сквере Победы у Монумента боевой и трудовой славы и продолжится на набережной Ижевского пруда.

С 10:00 на набережной будет торжественное построение: сдача рапорта, подъем флага, приветствие и поздравление ветеранов военно-морского флота. Затем на Нагорном кладбище состоится возложение цветов к могиле матроса крейсера «Варяг» Ивана Шутова. На набережной Ижевского пруда также состоятся показательные выступления по рукопашному бою, спортивные состязания по армрестлингу, метанию дротика, перетягивание каната, чемпионат первенства по гребле на «ЯЛ-6», концертная программа и многое другое. Все желающие смогут попробовать макароны по-флотски.

Также будет организовано торжественное шествия, поэтому с 9:20 до 10:00 будет ограничено движение транспортных средств по следующим дорогам:

- улица Лихвинцева, на участке от улицы Коммунаров до улицы Пушкинская;

- улица Пушкинская, на участке от улицы Лихвинцева до улицы Наговицына;

- улица Красная, на участке от улицы Лихвинцева до переулка Широкий;

- улица Максима Горького, на участке от улицы Бородина до переулка Широкий;

- улица Милиционная, на участке от улицы Бородина до переулка Широкий;

- набережная Ижевского пруда (ниже монумента «Навеки с Россией»).

17:40, 28 июля, 2018
Диана Ворончихина
565
0
#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ограничения\n#праздники

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жительница Ижевска оставила новорожденного умирать в унитазе

16:06, 25 июля, 2018
14306

Минстрою досталось от Бречалова: глава Удмуртии раскритиковал ведомство за реализацию госпрограммы

9473
13:50, 23 июля, 2018

В Удмуртии в воскресенье ожидается похолодание и дожди

5320
17:10, 27 июля, 2018

В Ижевске заведующую терапевтическим отделением взяли с поличным при получении денег от пациента

5177
15:25, 23 июля, 2018

Симкомат: предприниматель из Ижевска изобрел «убийцу» салонов связи

5082
12:20, 25 июля, 2018

Путину не понравились варианты изменения пенсионного возраста

12:00, 21 июля, 2018
3466

На Камчатке медведь разрыл могилы на кладбище

2827
11:38, 23 июля, 2018

Глава «Роскосмоса» после проведенных обысков покинул свою должность

2648
14:00, 21 июля, 2018

В Подмосковье в спортивной сумке нашли тело пятилетней девочки

2454
16:42, 23 июля, 2018

Сергей Шнуров пробежал 10 км марафона «Белые ночи» в Санкт-Петербурге

1973
17:55, 22 июля, 2018

Южная Корея запретила поднимать со дна затонувший крейсер «Дмитрий Донской»

18:00, 21 июля, 2018
26168

Игрока КВН убили в драке в Казахстане

2735
14:37, 22 июля, 2018

Пожилая австралийка ослепла из-за просроченной туши

1978
12:30, 22 июля, 2018

В Лондоне королевский гвардеец толкнул мешающую маршировать туристку

1952
18:15, 25 июля, 2018

Страхи Ньюта Саламандера и Николас Фламель: что показали в новом трейлере «Фантастических тварей»

1915
19:00, 22 июля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

27 июля, 2018

УКС продолжают работы в Ижевске

27 июля, 2018

Замена трубопроводов в Ижевске

27 июля, 2018