Движение транспорта ограничат на нескольких улицах Ижевска в День военно-морского флота

Заперт будет действовать 29 июля с 9:20 до 10:00.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в последнее воскресенье отпразднуют День военно-морского флота. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В этом году 29 июля праздник начнется в 8:45 с митинга в Сквере Победы у Монумента боевой и трудовой славы и продолжится на набережной Ижевского пруда.

С 10:00 на набережной будет торжественное построение: сдача рапорта, подъем флага, приветствие и поздравление ветеранов военно-морского флота. Затем на Нагорном кладбище состоится возложение цветов к могиле матроса крейсера «Варяг» Ивана Шутова. На набережной Ижевского пруда также состоятся показательные выступления по рукопашному бою, спортивные состязания по армрестлингу, метанию дротика, перетягивание каната, чемпионат первенства по гребле на «ЯЛ-6», концертная программа и многое другое. Все желающие смогут попробовать макароны по-флотски.

Также будет организовано торжественное шествия, поэтому с 9:20 до 10:00 будет ограничено движение транспортных средств по следующим дорогам:

- улица Лихвинцева, на участке от улицы Коммунаров до улицы Пушкинская;

- улица Пушкинская, на участке от улицы Лихвинцева до улицы Наговицына;

- улица Красная, на участке от улицы Лихвинцева до переулка Широкий;

- улица Максима Горького, на участке от улицы Бородина до переулка Широкий;

- улица Милиционная, на участке от улицы Бородина до переулка Широкий;

- набережная Ижевского пруда (ниже монумента «Навеки с Россией»).