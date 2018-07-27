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Почти 70% трамвайных путей Ижевска нуждаются в ремонте

16:10, 27 июля, 2018
Диана Ворончихина
16:10, 27 июля, 2018
Диана Ворончихина
312
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#трамвай\n#ремонт
Фото: arzik2
312
0

Самым крупным объектом реконструкции в этом году является подъемка пути с частичной заменой элементов по улице Магистральная.

Ижевск. Удмуртия. Почти 70% трамвайных путей в Ижевске требуют ремонта. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

«Это не означает, что состояние путевого хозяйства угрожает бесперебойному движению трамваев: работы, необходимые для обеспечения безопасности, проводятся. Однако предприятие сегодня не может себе позволить проводить профилактические мероприятия, применять современные технологии, которые отлично себя зарекомендовали. Большинство ремонтов носит заявочный характер: там, где уже возникли отклонения состояния трамвайного полотна от нормативов», - говорится в сообщении.

В этом году самым крупным ремонтом является подъемка пути с частичной заменой элементов по улице Магистральная на участке от улицы Колхозная до улицы Маяковского. Также проведены работы на проблемном участке по улице Льва Толстого. Меняют изношенные шпалы на улице Школьная, такая же работа планируется на улице Кирова.

Руководство ИжГЭТ объясняет сокращение затрат на ремонт трамвайных путей отсутствием средств.

«Тариф на перевозку не повышался 3 года, при этом в последние годы все затраты транспортников увеличились. Альтернативным вариантом решения проблемы с изношенной инфраструктурой могло бы стать включение ремонтов трамвайных путей в программу, аналогичную Федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Однако даже те участки путей, которые сопрягаются с автомобильной дорогой, не входят в титульные списки этой программы. В ожидании поиска финансовых источников, мы сегодня проводим ремонты только в тех объемах, которые позволяют обеспечивать безопасность пассажиров и не более того», - прокомментировал гендиректор МУП ИжГЭТ Андрей Батов.

16:10, 27 июля, 2018
Диана Ворончихина
312
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#трамвай\n#ремонт

 

 

 


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