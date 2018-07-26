Работы будут проведены на средства, выделенные в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

Можга. Удмуртия. В Можге начали выбирать дороги для ремонта в 2019 году в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». На работы могут выделить около 50 млн рублей.

Список объектов выберут, опираясь на данные общественников, ГИБДД и администрации муниципального образования.

«У нас сейчас был первый выезд, рейд по титульному списку, который утвердили общественники и сейчас на этом этапе уже выявлено 26 участков дорог ненормативного состояния», - рассказал председатель общественной организации «Автомобильная Удмуртия» Борис Ломаев.

Он отметил, что в список стараются включать в первую очередь те объекты, по которым автомобили и пешеходы добираются до социальных объектов: школ, больниц, детских садов.

«В июле приступаем к работе, потому что есть у нас уже опыт прошлых лет: если приступать к такой работе осенью, то, как правило, не успевают подготовить дороги, необходимые документы, списки», - сказал Борис Ломаев.













В свою очередь начальник управления градостроительства и архитектуры администрации Можги Александр Иванов отметил, что в 2018 году город не получил из республиканской казны средств на ремонт дорог, а из бюджета муниципалитета была возможность выделить только 2,5 млн рублей на ямочный ремонт. «Приоритеты были на автобусные маршруты и дороги, где размещаются социальные объекты», - рассказал журналистам Иванов.

Он уточнил, что в предыдущие годы муниципалитет осваивал порядка 30 млн рублей. Сейчас в Можге 158 км дорог, из них 91 км асфальтированные. Непроезжих дорог в городе около 38 км.

Напомним, что в этом году средства на ремонт по проекту «Безопасные и качественные дороги», помимо столицы региона, получила Камбарка. Сумма в размере 30 млн рублей поступила городу-спутнику благодаря экономии на торгах в Ижевске.

Работы по утверждению списка дорог, которые будут отремонтированы в 2019 году, начались и в столице Удмуртии.

«Начало было положено еще в прошлые выходные. Дороги начали объезжать, там также список будет консолидированный. Участки дорог берутся из опросов, предписаний ГИБДД и общественные организации. Активисты объезжают дороги и делают замечания», - рассказал Борис Ломаев.

В свою очередь региональный координатором проекта от правительства региона Михаил Хренов отметил, что благодаря более раннему началу работ заказчик оставляет для себя еще около полугода для качественной проработки перечня объектов.

«Речь идет не только о том, чтобы определиться с адресным списком – важно понять, что нужно гражданам на каждой отдельной улице помимо ремонта проезжей части – где потребуется строительство тротуаров, устройство покрытия на съездах и заездных карманах, асфальтирование парковочных мест у социальных объектов, занижение бортовых и так далее. И спросить об этом мы должны самих жителей» - сказал Михаил Хренов.